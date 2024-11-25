İhracı istenen teğmenlerle ilgili yeni gelişme: Bugün karar yok!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:30

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ant içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler, ihraç istemiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun HALK TV canlı yayınında aktardığı son dakika bilgisine göre, toplanması beklenen Yüksek Disiplin Kurulu teğmenlerle ilgili bugün herhangi bir karar almayacak.

Terkoğlu, konuyla ilgili gelişmeyi şu ifadelerle aktardı:

"Teğmenlerden savunma istendi. Ancak teğmenler savunma verebilmek için ellerinde soruşturma dosyasının olmadığını, ne hakkında savunma yapacaklarını bilmediklerini, bu nedenle kendilerine savunma dosyası verilmeden savunma yapamayacaklarını söylemişlerdi. Haliyle bugünkü Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmalar olmadan bir karar verilmesi mümkün görünmüyordu.

Şu an itibarıyla kurulda teğmenlerin avukatlarının yaptığı görüşmeler sonucunda, teğmenlerin durumunun gündeme gelmediği, bugün teğmenler hakkında bir karar verilmeyeceği, muhtemelen önümüzdeki ay savunmaların alındıktan sonra bu kararın gerçekleşeceği anlaşılıyor."

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da (bugün) toplanacağı belirtilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yeni mezun teğmenlerin de aralarında bulunduğu 8 personelin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.

Kurula sevk edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'den (TSK) ihracı istenen personelin yeniden yazılı ya da sözlü savunma yapması bekleniyor.

Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra alınan kararlar Milli Savunma Bakanı'nın (MSB) onayı ile yürürlüğe girecek.