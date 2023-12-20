Tuzla Piyade Okulu’nda üçüncü ‘misafir personel’ firarı

Tuzla Piyade Okulu’na eğitim için gelen yabancı uyruklu misafir askeri personelin firar ettiği öğrenildi. Daha önce de 2 yabancı uyruklu misafir askeri personelin firar ettiği ortaya çıkmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:42
Tuzla Piyade Okulu’nda üçüncü ‘misafir personel’ firarı
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Geçen günlerde yayınlanan belgelerde, eğitim için Türkiye’ye gelen Somalili bir teğmen ve astsubayın okuldan kaçarak firar ettikleri ortaya çıkmıştı.

Yeniçağ'dan Fatih Savuk'un haberine göre, firar haberlerine bir yenisi daha eklendi. Somalili Piyade Teğmen Adnan H*** A***, 13.12.2023 tarihinde saat 14.00’da yapılan yoklamaya katılmadı. Somalili teğmenin firar ettiği bu şekilde belgelere yansımış oldu.

Konuya dair TSK’nın ilgili kurumlara gerekli duyuruları yaparken, haklarında işlemlerin yapıldığı firar eden Somalili askeri personelin tüm Türkiye çapında arandığı bildirildi.

Eylül ve Ekim aylarında Türkiye’ye gelen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen iki Somalili asker daha firar etmişti.

Somalili Piyade Teğmen Abdinur İ*** M*** ve Astsubay Ayanla O*** A***’nın yoklamaya katılmayarak firar ettikleri belgelere yansımıştı.


Tuzla Piyade Okulu firar Somali Teğmen

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