Son dakika... Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda 'uyuşturucu' soruşturması!

26.02.2026 09:26:00
Son dakika haberi... Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görev yapan sözleşmeli er statüsündeki bazı personeller hakkında "uyuşturucu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

A Haber'den Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 9 kişi mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan ve Adli Tıp Kurumu’na gönderilen şüphelilerin; kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI!

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemi yapıldı. Aramalarda ve üst aramalarında, folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.

