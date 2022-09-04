Son dakika... MİT'ten 'Bedirhan Abi' operasyonu
Son dakika... MİT’in, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'nin yöneticilerinden ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve bazı güvenlik güçlerinin şehit olduğu eylemlere katıldığı belirtilen 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi.
Türk vatandaşlığı bulunan ve katılıp yönlendirdiği silahlı eylemler nedeniyle aranma kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin Sincar'da terör örgütü PKK/YBŞ’nin "tugay sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu kapsamda saha ajanlarının da desteğiyle Bedirhan Abi'nin etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta operasyonu planlandı. Abi, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK'ye 2011'de Şırnak'tan katılan Bedirhan Abi, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına geçti. Abi, terör örgütü tarafından Irak'a çekilmişti.
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