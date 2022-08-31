HDP'li Meral Danış Beştaş açıkladı: Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayı çıkaracak mı?
EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP temsilcilerinin önceki gün İstanbul’da yaptığı toplantıda “Emek ve Özgürlük İttifakı”nın kuruluş kararı alındı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin oy oranına ve ittifakın Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Beştaş, aday için "Seçimleri kapsayan bir ittifak olduğu için önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Doğal olarak ittifakın bir adayı olacak" dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) çağrısıyla bir araya gelen Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emek Partisi (EMEP), ittifak kararı aldı.
Millet İttifakı'nda aday tartışmaları sürerken 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.
OY ORANINI AÇIKLADI
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Artı TV'de katıldığı bir yayında HDP'nin oy oranını ve hedef oy oranlarını açıkladı.
Beştaş, "HDP olarak yüzde 15 bandındayız. İttifak olarak yüzde 20'yi hedefliyoruz" dedi.
ADAY ÇIKARACAKLAR MI?
Öte yandan ittifakın Cumhurbaşkanlığı adayı çıkaracağını dile getiren Beştaş, "İttifak içinde Cumhurbaşkanlığı adayını değerlendirmedik. Seçimleri kapyasan bir ittifak olduğu için önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Doğal olarak ittifakın bir adayı olacak" ifadelerini kullandı.
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