Son Dakika... Motorin ve benzine büyük zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorinin ardından benzinde de bu gece itibarıyla ÖTV sıfırlanmış olacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 10:05
Son Dakika... Motorin ve benzine büyük zam
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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

ÖTV SIFIRLANDI: ZAM YANSIYACAK

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.


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