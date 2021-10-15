Son Dakika... Motorin ve benzine büyük zam

15 Ekim 2021 Cuma, 10:05

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

ÖTV SIFIRLANDI: ZAM YANSIYACAK

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.