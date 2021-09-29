Son dakika... Benzine 29 kuruş zam
Son dakika benzin fiyatları haber... Benzine 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi.
Benzine 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada benzine 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi.
EPGİS'in sosyal medyadan yapılan zam açıklamasında şunlar belirtildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 29 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
EPGİS'in paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- Taşlar yerine oturuyor...