Son Dakika: Motorine zam geldi

06 Mayıs 2022 Cuma, 11:12

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.

Halkt TV'nin haberine göre, motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş zam geldi.

Güncel motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

Güncel benzin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL