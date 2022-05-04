Son Dakika: LPG fiyatlarında indirim bekleniyor

LPG'ye bu geceden itibaren 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:40
Son Dakika: LPG fiyatlarında indirim bekleniyor
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Halk TV'nin sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.


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