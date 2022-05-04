Son Dakika: LPG fiyatlarında indirim bekleniyor
LPG'ye bu geceden itibaren 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Halk TV'nin sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
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