32 kuruşluk zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

06 Mayıs 2022 Cuma, 10:11

Sıklıkla değişen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,20 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,20 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 20,34 TL

Motorin litre fiyatı: 22.10 TL