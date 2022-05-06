32 kuruşluk zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Dün motorine 32 kuruşluk zam geleceği yönündeki haberlerle benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki benzin ve motorinde son fiyatlar neler? İşte güncel fiyat listesi..

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 10:11
32 kuruşluk zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatlarında son durum
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Sıklıkla değişen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen benzin ve motorin  fiyatlarında son durum ise şöyle:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,20 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,20 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 20,34 TL

Motorin litre fiyatı: 22.10 TL


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