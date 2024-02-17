Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık bir askerin de yaralandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:22
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.

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Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.


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