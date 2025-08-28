Son dakika... MSB'den 'mezuniyet töreni' açıklaması: Erdoğan'ın programı nedeniyle değişiklik!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Büyük Zafer'in 103'üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve gazileri andı.

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki kutlamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 26-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar ve Manisa’da Solotürk, Konya'da Türk Yıldızları tarafından selamlama/gösteri uçuşları icra edilmiş, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerimizin selamlama/gösteri uçuşu ile Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, 26-31 Ağustos tarih aralığında; Afyonkarahisar'da Mehteran Birlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Dumlupınar Zafer Abidesi'nde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bandoları, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu tarafından tören ve konserler icra edilmekte, Mehteran Birlik Komutanlığı, Armoni Mızıkası ile Kara ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıklarımızdan oluşan karma bando tarafından 30 Ağustos'ta Ankara'da, Mehteran Birlik Komutanlığımızca 31 Ağustos'ta Teknofest Mavi Vatan kapsamında İstanbul’da tören ve konser faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek."

"2 PKK'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU"

Aktürk, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek personele başarılar dileyerek, emekliye ayrılacak olanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'li teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur" diye konuştu.

"SON BİR HAFTADA SINIRLARDA 395 ŞAHIS YAKALANDI"

Tuğamiral Aktürk sınır güvenliğine ilişkin olarak, "Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetlerinde ise hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 508, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 47 bin 857 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 166 kilogram (Van: 165 bin 984 gram / Iğdır: 232 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgisini paylaştı.

Libya'daki kapsayıcı ve istikrarı teşvik eden politika doğrultusunda hem Doğu hem Batı tarafıyla ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla 20-21 Ağustos tarihlerinde TCG Kınalıada korvetinin Bingazi’de liman ziyareti yaptığını kaydeden Aktürk, "Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki MSB heyetimiz Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etmiş, 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin toplantılar yapılmış, Orgeneral Saddam Hafter tarafından TCG Kınalıada'ya ziyarette bulunulmuş, TCG Kınalıada korvetimiz Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri bağlısı karakol botları ve TCB-59 helikopterimizle PASSEX ve PHOTEX eğitimleri icra etmiştir" dedi.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASI KATLİAMIN ULUSLARARASI KAMUOYUNA YANSITILMASINI ENGELLEMEYİ AMAÇLAMAKTA"

İsrail'in bölgenin barış ve istikrarını hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Aktürk, Gazze'de açlıkla sınana Filistin halkının verdiği yaşam mücadelesinin her geçen gün dayanılmaz bir hal aldığını, İsrail güçlerinin hastanelerde bulunanlar dahil masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan katliamlarının devam ettiğini dile getirdi. Aktürk, şunları kaydetti:

"Bağımsız gazetecilerin hedef alınması yaşanan katliamın ve insani trajedinin uluslararası kamuoyuna yansıtılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. İşlediği savaş suçları ve uluslararası ihlallerin cezasız bırakılması İsrail’in zorbalıkta sınır tanımaz tavrını pekiştirmektedir. İsrail'in bu tavrı karşısında, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü haline gelmiştir. Ayrıca, İsrail yönetiminin; Suriye, Lübnan ve Yemen’deki saldırıları da bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir. İsrail'in, tüm komşu ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması bölgesel barış ve istikrar için zaruridir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan’a iştirak eden Sayın Bakanımız, Yarın Bakanlığımızda düzenlenecek rütbe terfi törenine, 30 Ağustos’ta; Anıtkabir’de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrigata, devlet mezarlığındaki anma töreni ile Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının Kara Harp Okulundaki diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacaktır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı diploma ve sancak devir teslim törenlerinin 30 Ağustos’ta yapılacağını belirten Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının diploma ve sancak devir teslim törenlerinin 31 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi. Aktürk, "2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okullarından bin 299 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bin 943 astsubayın yanı sıra 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubay mezun olacaktır" dedi.

"ORTAK TÖREN YAPILACAK"

MSB kaynakları, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için neden Kara Harp Okulu'nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "2025 yılı harp okulları mezuniyet töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir" yanıtını verdi. Öğrencilerin tedbir amaçlı akşamları okuldan uzaklaştırıldıkları iddialarına ilişkin kaynaklar, "Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları tören provalarının 28 Ağustos'ta bitirileceği iddiasına ilişkin olarak, "Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir" dedi. Törene katılacak ailelerin sınırlandırılacağı iddiasına ilişkin kaynaklar, "Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır" bilgilerini verdi.

"AİLELERİN CEP TELEFONLARININ TOPLANACAĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Tören sonrası öğrencilerin aileleriyle görüştürülmeyeceği iddialarına ilişkin kaynaklar şunları söyledi:

"Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır."

"SURİYE'NİN İSTİKRARI, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİYLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

Bakanlık kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir."

"TCG IŞIN, NAAŞIN ÇIKARTILABİLMESİ İÇİN HASSAS BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTE"

Marmara denizinin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay'ın naaşının çıkarılmasına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir" bilgisini verdi.