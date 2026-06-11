Son dakika… MSB’den Türk uçaklarının ‘Yunanistan uçaklarını taciz ettiği' yönündeki iddialara yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk savaş uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve bazı Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk uçaklarının 'Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği' yönündeki organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır” denildi.

'TÜRKİYE İLE KKTC'NİN HAK VE MENFAATLERİNİ HEDEF ALANLARIN ŞANSI YOK...'

Öte yandan MSB'nin açıklamasında "Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz," denildi.

"Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz," denilen açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" ifadelerine yer verildi.

AYRINTILA GELİYOR…