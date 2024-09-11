Son Dakika... MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son dakika haberi... MSB tarafından yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın silah kazası sonucu şehit olduğu duyuruldu.

Son Dakika... MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 22:40

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 


Etiketler: #Zeytin Dalı #Asker #Şehit #MSB

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