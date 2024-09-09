Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde 1 asker şehit oldu
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
September 9, 2024
TUNCELİ'DE 4 ŞEHİT
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam yaptığı açıklamada Tunceli'de askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.
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