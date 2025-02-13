Son Dakika... MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Gaziantep Şehir Hastanesi’nde 13 Şubat tarihinde şehit olduğu bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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