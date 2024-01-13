Son dakika... MSB duyurdu: 57 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:12
Son dakika... MSB duyurdu: 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika haberine göre; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor.

Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!”


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