Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sınır ötesi operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:05
Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi sona erdi
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Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki hain saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıda ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verdi.

HAİN SALDIRI

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.

Çatışmalarda 4 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından etkisiz hale getiriken terörist sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki operasyonlar komando timlerinin katılımıyla sürüyor.

F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vuruyor. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonlarında 29 hedefin imha edildiği bildirildi.


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