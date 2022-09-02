Gaziantep Şehitkamil AKP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz polislere saldırmıştı: 'Asıl mağdur biziz'

02 Eylül 2022 Cuma, 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te 25 Aralık 2021’de katıldığı etkinlikte yaşanan olayda, AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve çevresindekiler tartıştıkları bir polis memurunun üzerine yürüdü.

'Polis Platformu' adlı sayfadan paylaşılan görüntülerin ardından AKP'li Yılmaz'a tepki yağdı. AKP’li Mehmet Yılmaz, Halk TV'den Hazar Dost'a yaptığı açıklamada, görüntülerin öncesi ve sonrası olduğunu fakat maksatlı bir şekilde bir kısmın paylaşıldığını belirtti.

Yılmaz, görüntülerin paylaşılmayan kısmında polis memurunun kendisine fiziki müdahalede ve hakarette bulunduğunu söylerken “Memur bey siz ne yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.

'ŞİKAYETÇİ BİLE OLMADIM'

Ayrıca görüntülerde polis memurunun üzerine yüründüğü esnada grubu kendisinin sakinleştirdiğini aktaran Yılmaz, “Böyle bir olaydan kaynaklı olarak emniyet ve mensuplarının zarar görmesini istemediğim için şikayetçi bile olmadım” dedi.

'AK PARTİ’YE ZARAR VERMEK İÇİN SERVİS EDİLDİ'

Görüntülerin, olaydan aylar sonra yayınlanmış olmasının ‘siyaset’ olduğunu belirten Yılmaz, “AK Parti’ye zarar vermek için servis edildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

'ASIL MAĞDUR TARAF BİZİZ'

Yılmaz son olarak etkinlik alanını koordine ettiği sırada polis memuruyla yaşanan olaya dair “Asıl mağdur taraf biziz” dedi.