Son Dakika... MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika gelişmesi... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 14:59
Son Dakika... MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.


Şehit Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu Pençe-Kilit

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler