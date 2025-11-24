Son dakika... MSB duyurdu! Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı: Kaza kırım ekibi yurda döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki incelemelerin tamamlandığını duyurdu.

MSB'nin açıklamasına göre, kaza kırım ekibi yurda döndü.

"İNCELEMELER TAMAMLANDI"

Bakanlığı açıklamasında "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir" denildi.

20 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

MSB, şehitlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Bakanlık, şehitler için hazırlanan taziye mesajlarında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan taziye mesajlarında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır" denilmişti.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer vermişti.