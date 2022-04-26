Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
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