Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 16 şahıs yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:36
Son dakika... MSB duyurdu: 'Yunanistan sınırında 16 şahıs yakalandı'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 16 kişinin yakalandığını duyurdu. 

9'U FETÖ ÜYESİ!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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