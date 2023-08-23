Yunanistan'a kaçacaktı: FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. H.Ö.'nün işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:04
Yunanistan'a kaçacaktı: FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski hakim gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş Danıştay tetkik hakimi H.Ö'yü yakaladı.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

 


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