Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:40
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi. 

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”


MSB Yunanistan fetö

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