Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıstan 2’sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”
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