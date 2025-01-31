Son dakika... MSB kararını açıkladı: Teğmenler TSK'den ihraç edildi

Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:24

Güncelleme: 31.01.2025 - 18:01

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, az önce açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

3 DİSİPLİN AMİRİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

SARIKLI AMİRAL'E "TAZMİNAT" VERMİŞLERDİ!

Askeri üniformasının üzerine cübbe giyip sarık takan E. Tuğamiral Mehmet Sarı'nın mağdur olduğu gerekçesiyle açtığı davada ise "tazminat" kararı çıkmıştı.

Kamuoyunda “Sarıklı Amiral” olarak bilinen emekli Tuğamiral Mehmet Sarı’nın emekli Albay Ferhat Kazanç’a karşı “Tarifi imkansız bir ruhsal çöküntüye uğradığı gerekçesiyle” 25 bin lira manevi tazminat talebiyle açtığı davanın üçüncü duruşması geçen günlerde görülmüştü.

Savunmalar sonrasında mahkeme başkanı daha öncesinde hazırlanmış kararı katibinden kopyala yapıştır yapmasını talep etmişti.

Karar yazısının başkana getirilmesi sonrası mahkeme başkanı tarafından açıklanan kararda “Davanın kısmen kabul, kısmen reddine, 20 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine” denilmişti. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtilmişti.