Sarıklı amiral hedef gösterince emekli edilmişti: 'Kopyala-yapıştır' ile karar!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:56

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:02

Kamuoyunda “Sarıklı Amiral” olarak bilinen emekli Tuğamiral Mehmet Sarı’nın emekli Albay Ferhat Kazanç’a karşı “Tarifi imkansız bir ruhsal çöküntüye uğradığı gerekçesiyle” 25 bin lira manevi tazminat talebiyle açtığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Sarı’nın avukatı Lütfü Top’un uzaktan erişim ile bağlandığı duruşmada davalı Ferhat Kazanç ve Kazanç’ın avukatı Taner Gül hazır bulundu. Duruşmada söz alan Sarı’nın avukatı Top’un Kazanç’a yönelik Yunan medyasına ve Yunan ordusuna bilgi sızdırdığı iddiasına Av. Gül tepki gösterdi. “Kabul edilemez bu iftiralar, daha öncesinde dile getirilmiş ancak savcılık soruşturmaların hepsinde ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilmiştir” diyen Gül, “Bu kişi, kendisinin sarıklı fotoğrafını çeken kişilerden şikayetçi olmamış, sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşan kişi ve hesaplardan şikayetçi olmamış, ancak acı elem çektiği iddiasıyla müvekkilime karşı bu davayı açmıştır” dedi.

"ADETA DERİM YÜZÜLDÜ"

Gül’den sonra Kazanç savunma yaptı. Kazanç’ın savunmaya başlamasından kısa bir süre sonra mahkeme başkanının “Avukatınız yeterince konuştu, kısa tutun” demesi dikkat çekti. Ortada bir acı elem çeken varsa bunun kendisi olduğunu belirten Kazanç, “Bu olaylar sonrasında mide kanseri oldum. Ameliyat oldum ve şu an yüzde 70 engelliyim. Tüm görevlerime sınıfımda ilk atanan, 43 takdirname, 3 madalya ve 1 üstün hizmet ödülü alan başarılı bir subay olarak gemi komutanıyken görevimden alındım. Hukuki süreç beklenmeden emekli edildim. Adeta derim yüzülerek üniformam üzerimden çıkarıldı. Cumhuriyet Donanmasına hizmet etmem engelledi. Bunun sorumluları, Mehmet Sarı’nın Milli Savunma Bakanlığı sivil bürokrasisindeki siyasi bağlantılarıdır” ifadelerini kullandı.

"KOPYALA YAPIŞTIR"

Savunmalar sonrasında mahkeme başkanı daha öncesinde hazırlanmış kararı katibinden kopyala yapıştır yapmasını talep etti. Karar yazısının başkana getirilmesi sonrası mahkeme başkanı tarafından açıklanan kararda “Davanın kısmen kabul, kısmen reddine, 20 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine” denildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

"ASIL MAĞDUR KAZANÇ"

Duruşması sonrası Cumhuriyet’e konuşan Kazanç’ın avukatı Taner Gül “Adil bir yargılama olmadan, sözlü savunmamızın tamamlanmasına izin vermeden, önceden bir karar verildiği izlenimini yaratan bir yargılama ile karşılaştık” dedi.

Sarı’nın kamuoyunda infial yaratan görüntüleri sonrasında kendisini mağduriyet gösterebilmek için müvekkilime yönelik suçlama ve dava sürecini başlatmıştır” diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Bu olaylar kapsamında acı elem ve ızdırap nedeniyle mağdur olan kişi Ferhat Kazanç’tır. Sağlığını ve üniformasını kaybeden, kansere yakalanan, ameliyat olmak zorunda kalan Ferhat Kazanç’tır. Maddi gerçeği ve adaletin istinaf aşamasında ortaya çıkacağına olan inancımızı sürdürüyoruz.”