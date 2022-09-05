Son Dakika: MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır.

Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.