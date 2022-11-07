Son Dakika... MSB'den ABD ile kritik toplantı sonrası açıklama: İşte ele alınan konular
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı gerçekleştirildiğini ve olumlu geçen toplantıda bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının ele alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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