Son Dakika... MSB'den ABD ile kritik toplantı sonrası açıklama: İşte ele alınan konular

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:34

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.