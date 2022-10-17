MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:50

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadesi kullanıldı.