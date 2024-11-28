Son dakika... MSB'den açıklama geldi: Teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, " (Teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin) Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

Son dakika... MSB'den açıklama geldi: Teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
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ANKA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmaları sonrasında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soruları yanıtladı. 

Bakanlık kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır" bilgisini verdi.


Etiketler: #MSB #Milli Savunma Bakanlığı #Teğmenler #Yüksek Disiplin Kurulu

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