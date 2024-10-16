Son dakika... Kilis'e havan mermileri düştü: MSB'den açıklama geldi!

Son dakika haberi... Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. Konuya ilişkin MSB'den açıklama geldi.

Son dakika... Kilis'e havan mermileri düştü: MSB'den açıklama geldi!
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İHA/DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 20:16

Suriye tarafından gelen iki havan topu Kilis sınırına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri karşılık verdi.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen iki havan topu, Kilis’in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

Bölgede çıkan yangının ardından Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi.

ÇATIŞMA İDDİASI YALANLANDI

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, bölgede çatışma olduğu iddiası yalanlandı. Yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı. 


Etiketler: #kilis #havan mermisi #TSK

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