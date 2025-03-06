Son Dakika... MSB'den 'PKK' açıklaması: Tüm gruplar silah bırakacak mı?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 06.03.2025 - 12:27

MSB, Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, ''PKK ve iltisaklı tüm grupların kendini feshetmesi ve koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekir'' ifadelerini kullandı.

''AKILCI BİR YAKLAŞIM ESAS ALINACAKTIR''

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

''ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ HER ZAMAN BAŞIMIZIN ÜZERİNDEDİR''

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir

Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır"