PKK terör örgütü yöneticisi Mustafa Karasu: 'PKK'nin feshini gerçekleştireceğiz, kimsenin tereddüdü olmasın'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:26

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:27

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim günü TBMM’de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’nin feshedilmesine ilişkin yaptığı çağrının tartışmaları sürüyor.

Abdullah Öcalan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı çağrısıyla terör örgütü PKK’nin feshedilmesi çağrısında bulundu.

Öcalan’ın açıklamasının ardından terör örgütü PKK, yaptığı açıklamayla sözde ateşkes ilan ettiğini ve Öcalan’ın çağrısına uyup, örgütü feshetmesine yönelik süreci başlattıklarını duyurdu.

Terör örgütünün üst düzey sorumlusu Mustafa Karasu, katıldığı bir televizyon programında Öcalan’ın çağrısına ilişkin ilk değerlendirmede bulundu.

"KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN"

"Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacak mı?” tartışmalarına ilişkin konuşan Karasu, PKK’nin Öcalan’ın çağrısına uyacağını söyledi.

Karasu, “PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.