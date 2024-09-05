Son Dakika... MSB, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganına inceleme başlattı
Son dakika haberi... MSB, mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.
MSB kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması görüntülerine ilişkin bakanlığın inceleme başlattığını aktardı. Yapılan açıklamada '' Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" denildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan görüşlerde “Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
NETFLİX'TEKİ FAMAGUSTA DİZİSİNE TEPKİ
MSB Türk askerini karalayan Netflix dizisi Famagusta'ya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
''Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içermektedir.”
Kara propaganda amaçlı ‘Famagusta’ adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.”
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