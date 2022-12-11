Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

11 Aralık 2022 Pazar, 02:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.34 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.