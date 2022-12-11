Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 02:38
Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.34 olarak ölçüldü. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.


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