Son Dakika: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 07.26'da Muğla Ula'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 07:42
Son Dakika: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre saat 07.26'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

 


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