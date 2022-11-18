Son Dakika: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 07.26'da Muğla Ula'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 07.26'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 18, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2022-11-18
Saat:07:26:34 TSİ
Enlem:37.081 N
Boylam:28.423 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4rK3DMgj9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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