Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 20:33
Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depmrem meydana geldiğini duyurdu. Derinlik 6.03 şiddetinde ölçüldü. 


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