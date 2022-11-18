Son Dakika: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depmrem meydana geldiğini duyurdu. Derinlik 6.03 şiddetinde ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 18, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [233.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-18
Saat:20:14:36 TSİ
Enlem:34.648 N
Boylam:26.839 E
Derinlik:6.03 km
Detay:https://t.co/QrNj09oiQB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- 107 kişi hastaneye kaldırıldı!