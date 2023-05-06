Son Dakika: Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi

Sosyal medyada videolar çekerek paylaşan Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:42
Son Dakika: Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.


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