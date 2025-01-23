Son Dakika... Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayet davasının gerekçeli karar açıklandı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği davada gerekçeli karar açıklandı.
Gerekçeli kararda, sanık ve tanıkların dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.
Davaya ilişkin açıklanan 944 sayfalık gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:
"Sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktul Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 günü 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden bir buçuk kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Başlatılan soruşturmalarda, Narin Güran’ın ağabeyi, amcası, annesi hakkında müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar hakkında hapis ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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