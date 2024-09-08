AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Narin Güran' açıklaması

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor... Acı haber sonrası bir açıklama da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Narin Güran' açıklaması
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AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadesini kullandı.

Çelik, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HERKESİN KALBİ NARİN İLE BERABER"

Narin'in, tüm Türkiye'nin yüreği olduğunu vurgulayan Çelik, "Herkesin kalbi Narin ile beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Narin Güran

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