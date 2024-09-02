Son Dakika... Narin'in amcasına tutuklama talebi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:11

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:12

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ağustos’ta Narin Güran’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada, Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu gün, amcanın telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve Narin’in arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi. Soruşturmada amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundaki DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA ile eşleştiği tespit edildi.