Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:09
Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran’ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran’ı arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

BABASININ AMCASININ EVİ İLE ARABASI ARANDI

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.


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