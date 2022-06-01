Son Dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

01 Haziran 2022 Çarşamba, 18:20

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

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