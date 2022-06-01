Son Dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

Son dakika gelişmesi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 18:20
Son Dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

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