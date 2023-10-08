Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-08
Saat:01:01:46 TSİ
Enlem:38.103 N
Boylam:38.151 E
Derinlik:5.93 km
Detay:https://t.co/Er05ese7lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
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