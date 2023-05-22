Son dakika... Oğan'ın kararının ardından bomba iddia: İnce, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacak!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 20:02

Güncelleme: 22.05.2023 - 22:11

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Kararın ardından çok sayıda siyasetçiden Oğan'a tepki gelirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Gazeteci Şaban Sevinç, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapacağını ileri sürdü.

Son dakika



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) May 22, 2023

Sevinç'in açıklaması şu şekilde:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak"

İNCE'DEN PAYLAŞIM

İddiaların ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. İnce paylaşımına, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim" notunu düştü.