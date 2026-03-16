Son Dakika... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: Timur Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olup sürücü ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla yüksek hızla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle işbirliği halinde oğlu Cihantimur'u yurtdışına kaçırdı.

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye gitti. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Olaydan sonra oğlu Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ise geçici olarak durduruldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eyüpsultan'da 2024'de 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı.

NTV'de yer alan habere göre, iddianamede, Timur Cihantimur hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.