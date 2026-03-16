Son Dakika... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu: Timur Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu

16.03.2026 15:50:00
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan’daki kaza sonrası hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olup sürücü ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, kullandığı lüks araçla yüksek hızla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazanın ardından anne Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle işbirliği halinde oğlu Cihantimur'u yurtdışına kaçırdı.

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD’ye gitti. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verildi. Olaydan sonra oğlu Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ise geçici olarak durduruldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eyüpsultan'da 2024'de 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı.

NTV'de yer alan habere göre, iddianamede, Timur Cihantimur hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu: ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı Timur Cihantimur 17 yaşında ehliyeti olmadığı halde yüksek süratle kullandığı lüks araçla emniyet şeridinde bulunan araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olaydan sonra oğlu Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ise geçici olarak durduruldu.
Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olayda iddianame hazırlandı. Anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu! İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, oğulları Cihantimur’u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.