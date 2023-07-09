Son Dakika: Okulların ne zaman açılacağı belli oldu
Son dakika haberi... MEB Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.
Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
?? İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
?? İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
?? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
??Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl
En Çok Okunan Haberler
-
- O lidere 42 yıl hapis ve siyasi yasak talebi
- Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama
- Emeklilere mini refah!
- Erdoğan: 'Maalesef hırsızlar çok...'
- Chery'nin yeni modeli geliyor
- 'Bu emareleri göremezseniz...'
- AFAD duyurdu: Komşuda korkutan deprem!
- Patronunun tacizi intihara sürükledi!
- Özkan Uğur hayatını kaybetti!
- 'Hiçbir engel bırakmayacağım'