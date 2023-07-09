Son Dakika: Okulların ne zaman açılacağı belli oldu

Son dakika haberi... MEB Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:21
Son Dakika: Okulların ne zaman açılacağı belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.


MEB okul

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