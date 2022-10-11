TSK'nin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereye göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılacak.
Cumhurbaşkanına 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla UNIFIL'in görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Video Haberler
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- 'Topaç dönmeye bir başladı mı...'