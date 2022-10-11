TSK'nin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 17:41
TSK'nin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereye göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılacak.

Cumhurbaşkanına 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla UNIFIL'in görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı. 


TBMM Lübnan Meclis

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