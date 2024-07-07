Son dakika... Ordu'da sel: Sulara kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.
İlçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.
Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.
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